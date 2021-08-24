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الدولار الأميركي يهبط قرب أقل مستوى في 5 أيام

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الدولار الأميركي يهبط قرب أقل مستوى في 5 أيام

فيما يبدو أن الأسواق أقل قلقا حيال انتشار السلالة دلتا

لندن - رويترز

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قبع الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء قرب أقل مستوى في خمسة أيام الذي نزل إليه في الجلسة السابقة، فيما يبدو أن الأسواق أقل قلقا حيال انتشار السلالة دلتا، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من البنك المركزي.

وزاد الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح الوقاية من كوفيد-19 الذي طورته فايزر وبيونتيك في خطوة قد تسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

استقر الدولار عند 93.004 مقابل سلة من العملات. وكان قد سجل أمس أقل مستوى في خمسة أيام عند 92.947 في أكبر هبوط يومي منذ مايو/أيار.

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ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1% إلى 109.805 ين للدولار. ونزل اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.1738 دولار.

وتسلط السوق الاهتمام حاليا على مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، حيث يتوقع بعض المستثمرين أن يعطي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلاله تلميحات عن جدول زمني محتمل لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطرة، 0.3% إلى 0.72305 دولار أميركي.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ستة أيام عند 0.69375 دولار أميركي مرتفعا 0.7% بعدما صرح كريستيان هوكسبي مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأن واضعي السياسات درسوا بجدية رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

ونزلت بيتكوين، التي ارتفعت فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو/أيار أمس الاثنين، عن هذا المستوى المهم. ارتفعت بيتكوين 0.5% خلال تعاملات اليوم إلى نحو 49800 دولار.

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