الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع العملة الخضراء

قفزت أسعار الذهب يوم أمس الاثنين، مخترقة المستوى النفسي 1800 دولار، إذ دفع تراجع العملة الأميركية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 1803.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس عند 1806.23 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.26% إلى 1806.50 دولار للأوقية.

قال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في "آر جيه أو فيوتشرز": "صعدت الأسهم وانخفض الدولار والأسواق يحركها الآن احتمال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد بسبب متحور دلتا".

دفعت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرار بعقد ندوته السنوية في جاكسون هول التي تبدأ في 27 أغسطس عن بعد، وتترقب الأسواق كلمة رئيسه جيروم باول بحثا عن أي تلميحات بشأن الإطار الزمني لتخفيف برنامج دعم الاقتصاد.

وقال هابركورن إن المتعاملين يأخذون بعين الاعتبار توقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما لن يكون في موقف يسمح له بتخفيف سياسته "في أي وقت قريب.. وهذه أنباء سارة للذهب والفضة".

هبط مؤشر الدولار 0.511%، متراجعا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأعطى صعود الذهب دفعة للمعادن النفيسة الأخرى، لتصعد الفضة 2.6% إلى 23.60 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم 5.80% إلى 2406.80 دولار متعافيا من أدنى مستوى في خمسة أشهر. وصعد البلاتين 2.3% إلى 1019.10 دولار للأوقية.