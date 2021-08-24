السوق السعودية تقود أسهم الخليج للصعود بدعم ارتفاع أسعار النفط

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود، وتصدر المؤشر السعودي المكاسب.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأميركي 2% بجلسة اليوم في ظل توقعات صعودية للطلب بعد أن عانت المكسيك انقطاعا كبيرا في الإنتاج وإصدار إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أول موافقة كاملة على لقاح مضاد لـ"كوفيد-19".

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وصعد المؤشر السعودي 0.7% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي والعملاق النفطي أرامكو السعودية 0.5% و0.9% على الترتيب.

وارتفع مؤشر دبي 0.6% بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 1.5% وسهم إعمار العقارية الذي زاد 0.7 %.

يمضي سوق العقارات السكنية في دبي في مسار ثابت إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل طفيف خلال العامين المقبلين، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لمحللي قطاع الإسكان.

واستقر مؤشر أبوظبي إذ عوض ارتفاع سهم شركة دانة غاز العاملة في مجال الطاقة انخفاضا بنسبة 0.7% لسهم شركة اتصالات، في حين ارتفع سهم شركة العالمية القابضة (الأعلى قيمة سوقية في بورصة أبوظبي) 0.1%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، إنها تدرس عمليات استحواذ بمليارات قليلة من الدولارات في بضع قطاعات من بينها التطوير العقاري في أبوظبي.

وزاد المؤشر القطري 0.3%، مع ارتفاع سهم البنك التجاري القطري 1.2%.

قال البنك التجاري في إفصاح للبورصة أمس الاثنين إنه اقترض 875 مليون دولار لإعادة تمول دين قائم ودعم متطلبات التمويل العامة.

ومن بين الرابحين الآخرين، زاد مصرف الريان 0.6%.

أعلن المصرف أمس شراء حصة إضافية بنسبة 5% في شركة الريان-المملكة المتحدة من قطر القابضة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.

وفيما يلي أداء بورصات الخليج ومصر:

السعودية ارتفع المؤشر 0.7% مسجلا 11141 نقطة

أبوظبي استقر المؤشر عند 7682 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.6% إلى 2904 نقاط

قطر زاد المؤشر 0.3% إلى 11166 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.6% مسجلا 10950 نقطة

البحرين زاد المؤشر 0.4% إلى 1648 نقطة

سلطنة عمان هبط المؤشر 0.1% إلى 3956 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.6% إلى 7329 نقطة