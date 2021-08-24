.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثاني أكبر عملة مشفرة مستقرة في العالم تخضع لتغيير

  • الخط
شركة Coinbase
منصة Coinbase
عملات مشفرة

ثاني أكبر عملة مشفرة مستقرة في العالم تخضع لتغيير

تتميز بأنها مرتبطة بعملة حالية مثل الدولار أو اليورو

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة Circle أنها تغير تركيبة احتياطيات عملتها المشفرة المستقرة USDC مرة أخرى مع النقد وسندات الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن ادعت بشكل خطأ أن هذه العملة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الفعلي في حساب مصرفي.

وكشفت Circle في شهر يوليو من خلال تصديق من مدققي الحسابات Grant Thornton أن النقد يشكل ما يزيد قليلاً عن 60% من الاحتياطيات. أما الـ 40% الباقية فكانت مدعومة بأشكال مختلفة من سندات الدين.

وتتميز العملات المستقرة عن العملات المشفرة الأخرى في أنها مرتبطة بعملة حالية مثل الدولار الأميركي أو اليورو. والهدف من ذلك هو تجنب التقلبات الموجودة غالبًا في بيتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

وكشف Center، وهو ائتلاف تجاري أسسته Circle ومنصة Coinbase، عن التغيير حديثًا. وقال في تدوينة: إدراكًا لمشاعر المجتمع، والتزامنا بالثقة والشفافية، والمشهد التنظيمي المتطور. أعلنت Circle، بدعم من Center و Coinbase، أنها تحتفظ الآن باحتياطي USDC بالكامل نقدًا وعلى شكل سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل.

قطاع يقفز 5 مرات في 4 سنوات إلى تريليون دولار.. والمخاوف تتصاعد قصص اقتصادية اقتصاد قطاع يقفز 5 مرات في 4 سنوات إلى تريليون دولار.. والمخاوف تتصاعد

وأضاف الائتلاف التجاري: يتم تنفيذ هذه التغييرات على وجه السرعة. وتنعكس في الشهادات المستقبلية من قبل شركة المحاسبة Grant Thornton.

وكانت الاحتياطيات نقدًا حتى شهر مارس 2020. عندما أضافت الشركة سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل لاستيعاب النمو السريع للعملة. وانتقلت احتياطيات العملة إلى محفظة استثمارات أوسع في شهر مايو 2021.

علاوة على ذلك قالت Circle و Coinbase إنه يمكن للمستخدمين استبدال دولار واحد من USDC مقابل دولار حقيقي يمكن إيداعه في حساب مصرفي.

يستخدم العديد من متداولي العملات المشفرة العملات المستقرة كبديل لشراء أو بيع العملات الرقمية. وتعد عملة USDC ثاني أكبر عملة مستقرة على مستوى العالم، حيث يتم تداول عملات بقيمة 27 مليار دولار.

وتعرضت عملة Tether، وهي أكبر عملة مستقرة مع تداول 75 مليار دولار، للتدقيق من قبل المنظمين. وذلك وسط مخاوف من عدم امتلاكها لأصول كافية لدعم ربط عملتها بالدولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت جهة إصدار Tether أن 2.9% من احتياطياتها كانت تحتفظ بها نقدًا.

وكانت الغالبية العظمى من احتياطياتها مكونة من سندات الشركات والمعادن الثمينة والأوراق التجارية. وهو شكل من أشكال الديون القصيرة الأجل غير المضمونة التي تعتبر أكثر خطورة من السندات الحكومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
قبل أن تذهب
هل تنصاع طالبان للمطالبات الدولية؟.. خطوة تكشف المخططات
هل تنصاع طالبان للمطالبات الدولية؟.. خطوة تكشف المخططات
اكتشف المزيد