.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إطلاق أول منصة لـ "NFT" في الشرق الأوسط

  • الخط
NFT
منصة Nifty
عملات مشفرة

إطلاق أول منصة لـ "NFT" في الشرق الأوسط

تشكيل رمز NFT من خلالها يحتاج إلى كهرباء مستهلكة لنشر تغريدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منصة NIFTY Souq، عن إطلاق السوق الأولى من نوعها للفنانين بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك غدا الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار تقنية NFT وتقنية بلوك تشين خلال السنوات القليلة الماضية، والتغييرات الكبرى التي أحدثتها التقنيتان في قطاع الفنون والثقافة الشعبية.

وتعد تقنية NFT أو الرموز الغير قابلة للاستبدال بمثابة عقود رقمية تستند إلى تقنية بلوك تشين، تتيح للمستخدمين التوقيع بالاسم الكامل وشراء الأصول الرقمية الفريدة على الإنترنت.

أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تطلق سوقاً لـ NFT قصص اقتصادية عملات مشفرة أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تطلق سوقاً لـ NFT

وتم استخدام هذه التقنية منذ إطلاقها لشراء جميع أنواع الأصول بدءاً من الرموز التعبيرية(Emoji) وحتى الأعمال الفنية بكل سهولة وبساطة.

ويعد العمل الفني الرقمي للفنان بيبل (Beeple)، الذي بيع بمبلغ 69 مليون دولار، أحد أشهر مبيعات الـNFT، إلى جانب التغريدة الأولى لجاك دورسي، مؤسس تويتر، والتي بيعت بأكثر من 3 ملايين دولار.

وتشكل NIFTY Souq، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، الآن المنصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يُتاح فيها للفنانين وجامعي الأعمال الفنية إنشاء المحتوى (عمليات الصك) كـNFT وبيعه.

وقال نبيل السيد، الرئيس التنفيذي لمنصة NIFTY Souq إنه في حين تستهلك المنصات الأخرى طاقةً تعادل استهلاك منزل عادي في أربعة أيام لإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال، لا يحتاج تشكيل رمز NFT في منصة NIFTY Souq أكثر من كمية الطاقة المستهلكة لنشر تغريدة على تويتر، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين
شاهد هرجا ومرجا في برلمان أرمينيا.. شتائم وعراك شاهد هرجا ومرجا في برلمان أرمينيا.. شتائم وعراك
الأكثر قراءة
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
قبل أن تذهب
شح الأدوية في لبنان يهدد حياة 17 ألف مريض سرطان
شح الأدوية في لبنان يهدد حياة 17 ألف مريض سرطان
اكتشف المزيد