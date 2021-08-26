أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم مكاسب شركات النقل

صعد المؤشر نيكاي الياباني في تعاملات متقلبة اليوم الخميس، بدعم من أسهم شركات النقل وتحركات وول ستريت الليلة الماضية، لكن المكاسب كانت محدودة إذ عزف المتعاملون في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبل ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.06% ليغلق عند 27742.29 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع 0.37% والانخفاض 0.14 %.

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ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02% إلى 1935.35 نقطة.

وقال الاستراتيجي لدى بيكتت لإدارة الأصول تاكاتوشي إيتوشيما: "نيكاي ربح في وقت سابق بسبب أن السوق الأميركية كانت قوية في الليلة الماضية، لكن ما من محفز محرك للسوق يمكن أن يرفع السوق أكثر".

وذكر إيتوشيما أن المستثمرين أيضا يتوخون الحذر إذ يترقبون نتيجة ندوة جاكسون هول، كما يتابعون الانتخابات القادمة في الحزب الحاكم في اليابان.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية على ارتفاع معتدل الليلة الماضية، فيما سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إغلاقات قياسية.

وفي اليابان، ربحت شركات الطيران 2.49% مسجلة أكبر ارتفاع بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، فيما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.9% وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.18%.

وزادت أسهم شركات السكك الحديدية 1.25%، وربح سهم سكك حديد وسط اليابان، الذي يشغل القطارات الرصاصة بين طوكيو وأوساكا، 1.3%. وارتفع سهم سكك حديد شرق اليابان ومقرها طوكيو 1.81%.

لكن المكاسب خيمت عليها الجائحة وعدم اليقين السياسي. وستجري اليابان انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول أو بعد ذلك إذا أجرى الحزب الحاكم الانتخابات على قيادته الشهر القادم، كما هو متوقع وفقا لما أوردته صحيفة سانكي.

وتصدر سهم فانوك لصناعة الروبوت الأسهم المنخفضة على نيكاي، لينزل 1.61%، بينما خسر سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 1.28% ونزل سهم مجموعة سوني 1.48%.

وارتفع سهم توشيبا 1.72% بعد تقرير ذكر أن ويسترن ديجيتال تجري محادثات في مرحلة متقدمة بشأن دمج محتمل بالأسهم بقيمة 20 مليار دولار مع شركة صناعة أشباه الموصلات اليابانية كيوكسيا هولدينجز كورب، التي تملك فيها توشيبا 40.5%.