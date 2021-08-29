.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تيم كوك رئيس شركة أبل التنفيذي يتلقى 750 مليون دولار

  • الخط
أبل

تيم كوك رئيس شركة أبل التنفيذي يتلقى 750 مليون دولار

ساهمت دفعات أبل في جعل كوك مليارديرا بصافي 1.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حصل الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأميركية تيم كوك، على الدفعة العاشرة والأخيرة من الشركة، ويتكون إجمالي الدفعة من حوالي 5 ملايين سهم تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار.

وجمع "كوك" الدفعات العشر بناءً على اتفاق مبرم في العقد قبل عقد من الزمان وهذا البند مشروط بأداء سهم الشركة، حيث يجب على الشركة التفوق على ما لا يقل عن ثلثي الشركات في S&P 500.

ساهمت الدفعات التي حصل عليها "كوك" في جعله مليارديرًا يبلغ صافي ثروته حوالي 1.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.

سينوبك تحقق أرباحا نصف سنوية بـ 6 مليارات دولار مع تعافي النفط شركات شركات سينوبك تحقق أرباحا نصف سنوية بـ 6 مليارات دولار مع تعافي النفط

كان تيم كوك قد أتم الأربعاء الماضي عامه العاشر كمدير تنفيذي لشركة أبل، بعدما ترك ستيف جوبز منصبه في 24 أغسطس 2011 قبل أن يتوفى بعدها بستة أسابيع فقط. ولا شك أن التحديات أمام تيم كوك كانت فعلًا كبيرة.

وجد كوك نفسه بديلًا لجوبز الذي كان محل إعجاب الجميع، نظرًا لكونه شخصا ذكيا ومبتكرا، إلى جانب كونه واحدًا من أبرز الشخصيات التقنية على الإطلاق. الآن وبعد مرور عقد كامل، يبدو أن تيم كوك قد نجح بجدارة في خلافة جوبز.

ولعل ما ساعده على ذلك هو أن شركة أبل قد أثبتت نفسها في السوق قبل أن يتولى منصب المدير التنفيذي فيها بسنوات عديدة. لكنه حولها للشركة الأكثر قيمة وربحية في العالم أجمع، متفوقة حتى على شركات النفط، وتقدّر قيمة أبل حاليًا بـ 2.5 تريليون دولار.

استطاع تيم كوك خلال فترة إدارته للشركة أن يحسن من عمل سلاسل التوريد بشكل كبير. وذلك بالتعاقد مع مصانع فوكس كون الصينية والتي توظف مئات الآلاف من العمال فقط لخطوط الإنتاج الخاصة بـ "أبل".

كما أن الشركة قد تمكنت من الحفاظ على معدل نمو متزايد على مدار تلك السنوات، إلى جانب أن تيم كوك كان يلعب دورا فعالا في الشركة حتى قبل أن يتسلم إدارتها، حيث كان يشغل منصب مدير التشغيل، وهو ثاني أهم منصب بعد المدير التنفيذي.

ومعروف أن أحد الفوارق الرئيسية بين كوك وجوبز يكمن في أن الأول ركز بشكل رئيسي على المبيعات والأرباح، بينما كان جوبز يركز على الإبداع والابتكار والحس الفني، ولم يكن يهتم بالإنتاج والأرباح بقدر خليفته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قتلت بكابل.. آخر كلمات جندية أميركية ورسالة من صديقتها قتلت بكابل.. آخر كلمات جندية أميركية ورسالة من صديقتها
تيك توك تحظر تيك توك تحظر "تحدي الحليب".. ما القصة؟
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
قبل أن تذهب
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
اكتشف المزيد