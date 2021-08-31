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الدولار يهبط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
عملات

الدولار يهبط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

والمتعاملون يترقبون مؤشرات على توقيت خفض التحفيز

لندن - رويترز

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انخفض الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات، اليوم الثلاثاء، مع تطلع المستثمرين إلى بيانات الوظائف الأميركية هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات بشأن توقيت تقليص التحفيز.

وظل الدولار متراجعا منذ تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، في مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، والتي ذكر فيها أن البنك المركزي قد يقلص برنامج شراء السندات هذا العام، وإن لم يذكر إطارا زمنيا محددا.

وقال متعاملون إن التداول، اليوم الثلاثاء، سيتأثر أيضا على الأرجح بتدفقات نهاية الشهر من الشركات لمعاملات الاستيراد والتصدير.

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وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 92.456 وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أغسطس/آب.

وارتفع اليورو 0.3% مقابل الدولار المنخفض على نطاق واسع وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.18315 دولار.

كما صعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.38010 دولار قبل أن يتراجع وينخفض أدنى من 1.38 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين وجرى تداوله عند 109.85 مقابل الدولار.

وصعد الدولار النيوزيلاندي 0.9% إلى 0.70560 دولار بعد يوم من تخفيف رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19" جزئيا خارج أوكلاند.

وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار، لكنه استقر على نطاق واسع بعد بيانات ضعيفة من مسوح للمصانع وقطاع الخدمات.

وبالنسبة للعملات المشفرة زادت بيتكوين 1.6% إلى 47.752 دولار لتعوض بعض خسائر اليوم السابق.

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