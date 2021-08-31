ثقة المستهلك الأميركي تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

هبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس/آب، إذ ألقت المخاوف بشأن قفزة في الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" وارتفاع التضخم بظلال سلبية على آفاق الاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجعت إلى قراءة عند 113.8 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط، من 125.1 في يوليو/تموز.

مادة اعلانية

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 124.0 .

وخفّض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من 9% إلى 5.5% وسط المخاوف من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وفق القراءة الثانية لوزارة التجارة الأميركية.