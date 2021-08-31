.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وول ستريت تتجه لتحقيق مكسبا شهرياً

  • الخط
وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتجه لتحقيق مكسبا شهرياً

بدعم موقف الفيدرالي المتساهل تجاه مشتريات الأصول

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا على وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، فيما تتجه المؤشرات الرئيسية لتسجيل مكاسب لشهر آخر في أعقاب موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المتساهل تجاه مشتريات أصول ضخمة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.46 نقطة، أو ما يعادل 0.02% إلى 35391.38 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو ما يعادل 0.02% إلى 4529.75 نقطة.

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت أسواق المال أسهم اليابان أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت

وفقد المؤشر ناسداك المجمع 3.01 نقطة أو ما يعادل 0.02% إلى 15262.88 نقطة.

وبجلسة الاثنين، بلغ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ عززت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التيسير النقدي التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي وهدأت المخاوف من تقليص مفاجئ للتحفيز.

تشهد الولايات المتحدة العديد من الأعاصير الجائحة التي تخلف خسائر تقدر بمليارات الدولار وراءها، وذلك في الوقت الذي يهدد إعصار إيدا الذي يضرب جنوب شرقي أميركا بأن يكون الأكبر من حيث الخسائر، لا سيما مع الشلل في حركة القطارات والمطارات وانقطاع الكهرباء التام عن أكثر من مليون منزل حتى الآن، بجانب الخسائر الناتجة عن تدمير المنازل والممتلكات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد