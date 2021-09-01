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أسهم أوروبا تستهل تعاملات سبتمبر مرتفعة وسط آمال التحفيز

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تستهل تعاملات سبتمبر مرتفعة وسط آمال التحفيز

مع تجاهل مخاوف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم

رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ كافحت آمال حيال المزيد من التحفيز مؤشرات جديدة على ضعف في الاقتصادات الآسيوية، بينما تخلص المستثمرون من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وبعد سبعة أشهر متوالية من المكاسب، استهل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية سبتمبر/أيلول بارتفاع 0.7%، ليقترب من مستوياته القياسية التي سجلها في منتصف أغسطس/آب.

وتعافت الأسهم الآسيوية من خسائر مبكرة بعد بيانات كشفت أن أنشطة المصانع في المنطقة خسرت الزخم في أغسطس/آب، إذ تسبب ارتفاع من جديد في الإصابات بفيروس كورونا في اضطراب سلاسل التوريد.

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ويترقب المستثمرون بيانات لقطاع الصناعات التحويلية والبطالة لمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم.

وتصدرت قطاعات السفر والترفيه والتأمين والتكنولوجيا قائمة القطاعات الأفضل أداء، لترتفع جميعها ما يزيد عن 1%.

ونزل سهم مجموعة كارفور لمتاجر البقالة 5.2% إذ باع الملياردير برنارد أرنو الذي يعمل في قطاع السلع الفاخرة حصته البالغة 5.7% في الشركة.

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