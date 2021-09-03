بورصة مصر.. "تميز" يقفز 13% والأسهم تربح 13 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تداولات الأسبوع الحالي، وسجل مؤشر "تميز" أكبر قفزة أسبوعية بنسبة 13%، متجاوزاً جميع المؤشرات في نسب الارتفاعات الأسبوعية.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.77% رابحاً نحو 13 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 432.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 745.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% مضيفاً نحو 176 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 11125 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 11301 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 50" ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.87% مضيفاً نحو 71 نقطة، وذلك بعدما صعد من مستوى 2471 نقطة إلى نحو 2542 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.88% مضيفاً نحو 254 نقطة، ليصعد من مستوى 13440 نقطة إلى مستوى 13694 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.06% مضيفاً نحو 89 نقطة ليصعد من مستوى 4319 نقطة إلى نحو 4408 نقاط. كما صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.9% مضيفاً 86 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 2952 نقطة إلى مستوى 3038 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.57% مضيفاً نحو 102 نقطة، مرتفعاً من مستوى 3954 نقطة إلى مستوى 4056 نقطة. كما صعد مؤشر "تميز" بنسبة 13% مضيفاً نحو 485 نقطة بعدما صعد من مستوى 3720 نقطة إلى مستوى 4205 نقاط.

وأخيراً، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% مضيفاً نحو 4 نقاط ليرتفع من مستوى 1086 نقطة إلى نحو 1090 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات الخميس، وضمت القائمة 51 شركة.