سهم "الاتصالات السعودية" يحلق مع طرح حلول.. وسط تراجع خليجي

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، اليوم الأحد، إذ واصل المؤشر السعودي مكاسبه من الجلسة السابقة، في حين تراجعت الأسهم المصرية بسبب عمليات بيع واسعة للأسهم القيادية.

ارتفع المؤشر السعودي 0.1% مدعوما بارتفاع 1.7% لسهم شركة الاتصالات السعودية، بعد أن حددت وحدتها لخدمات الإنترنت والاتصالات (إس.تي.سي حلول) السعر الاسترشادي الأولي لطرحها العام الأولي، بهدف جمع ما يصل إلى 3.6 مليار ريال (959.9 مليون دولار).

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وهذا الطرح العام الأولي يأتي ضمن مجموعة من الطروحات الأولية في البورصة السعودية هذا العام تشمل صفقة أكوا باور بأكثر من مليار دولار ومجموعة تداول السعودية.

في غضون ذلك، قال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الأحد إن الجماعة هاجمت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة بشرق المملكة ومواقع أخرى بينها جدة على ساحل البحر الأحمر.

ومع ذلك، استقر سهم عملاق النفط أرامكو عند الإغلاق.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بانخفاض 1.9% لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات.

وألغت أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الحجر الصحي لكل المسافرين الذين تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا والقادمين من الخارج اعتبارا من اليوم، غير أن مؤشر دبي استقر عند الإغلاق.

وارتفع سهم شركة الطيران منخفض التكلفة، العربية للطيران، 0.7% بعد إعلان يوم الجمعة أنها ستدشن شركة طيران منخفض التكلفة مع لاكسون جروب الباكستانية تخدم المسارات المحلية والدولية من باكستان.

وقالت الشركتان في بيان إن شركة الطيران الجديدة، فلاي جناح، ستكون مشروعا مشتركا بين الشركتين، متبنية النموذج منخفض التكلفة الذي تعمل العربية للطيران وفقه.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% مع خسارة سهم شركة البتروكيماويات، صناعات قطر، 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.8%، بعد انخفاض 28 من أصل 30 سهما على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5%.

وأظهرت نتائج مسح اليوم أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر التاسع على التوالي في أغسطس/آب غير أنها اقتربت من مستوى النمو مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.

فيما يلي أداء بورصات الخليج ومصر:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى ‭‭11336‬‬ نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2% إلى 7637 نقطة.

دبي.. استقر عند 2913 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.1% إلى 11062 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 1.8% إلى 11096 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.2% إلى 1661 نقطة.

عمان.. نزل المؤشر 0.1% إلى 3972 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.3%إلى 7438 نقطة.