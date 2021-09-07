.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تحوم دون مستوى قياسي مرتفع

  • الخط
بورصات - أوروبا - أسواق
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تحوم دون مستوى قياسي مرتفع

عقب صفقة لدويتشه تليكوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحوم الأسهم الأوروبية دون مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، إذ يبدد الحذر الذي يسود قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري أثر مكاسب حققتها أسهم الاتصالات عقب صفقة لدويتشه تليكوم.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، بعد أن انخفض نقطة فحسب عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة.

وتراجع قطاعا الإعلام والمرافق بأكبر قدر بين القطاعات، بينما ربح قطاع الاتصالات 0.8%، نقلاً عن رويترز.

رئيس لوك أويل: أوبك+ تحرص على إبقاء سعر النفط بين 65 و75 دولارا طاقة النفط رئيس لوك أويل: أوبك+ تحرص على إبقاء سعر النفط بين 65 و75 دولارا

وارتفع سهم دويتشه تليكوم 2.5% بعد أن أبرمت اتفاق مبادلة أسهم مع مجموعة سوفت بنك لزيادة حصتها في الوحدة الأميركية تي-موبايل وباعت وحدتها في هولندا.

وزاد سهم تلي2 السويدية 1%، بينما ربح سهم كيه.بي.إن قرابة 4%.

ونزل سهم أليانز الألمانية 0.5% بعد أن ذكرت رويترز أن جهات تنظيمية بدأت تحقيقا بشأن الشركة بعد انهيار بعض صناديقها الاستثمارية في الولايات المتحدة في العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه صدمة بصعيد مصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي 7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي
خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟ خطوة محيرة.. لماذا يعيد محمد رمضان إحياء قضية الطيار الراحل؟
قبل أن تذهب
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
اكتشف المزيد