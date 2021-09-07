أسهم أوروبا تحوم دون مستوى قياسي مرتفع

تحوم الأسهم الأوروبية دون مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، إذ يبدد الحذر الذي يسود قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري أثر مكاسب حققتها أسهم الاتصالات عقب صفقة لدويتشه تليكوم.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، بعد أن انخفض نقطة فحسب عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة.

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وتراجع قطاعا الإعلام والمرافق بأكبر قدر بين القطاعات، بينما ربح قطاع الاتصالات 0.8%، نقلاً عن رويترز.

وارتفع سهم دويتشه تليكوم 2.5% بعد أن أبرمت اتفاق مبادلة أسهم مع مجموعة سوفت بنك لزيادة حصتها في الوحدة الأميركية تي-موبايل وباعت وحدتها في هولندا.

وزاد سهم تلي2 السويدية 1%، بينما ربح سهم كيه.بي.إن قرابة 4%.

ونزل سهم أليانز الألمانية 0.5% بعد أن ذكرت رويترز أن جهات تنظيمية بدأت تحقيقا بشأن الشركة بعد انهيار بعض صناديقها الاستثمارية في الولايات المتحدة في العام الماضي.