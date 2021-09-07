أسهم "سوفت بنك" تصعد 10% بعد صفقة معقدة مع Deutsche Telekom

صعدت أسهم مجموعة سوفت بنك SoftBank بأعلى وتيرة خلال تسعة أشهر، بعد الكشف عن صفقة للاستحواذ على 4.5% من شركة دويتشه تليكوم Deutsche Telekom، وبيع جزء من حصتها في T-Mobile US Inc إلى شركة الاتصالات الألمانية.

أعلنت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة عن صفقة معقدة ستقوم بموجبها بمبادلة أسهم T-Mobile مقابل 225 مليون سهم مبدئي من شركة Deutsche Telekom. وقالت الشركتان في بيان إن شركة الاتصالات الألمانية ستبيع بعد ذلك شركة T-Mobile الهولندية مقابل 6.1 مليار دولار، باستخدام 2.4 مليار دولار من هذه العائدات لشراء 20 مليون سهم أخرى في T-Mobile.

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وقفز سهم سوفت بنك 9.9% وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر. وكان مؤسس الشركة Masayoshi Son، الذي استحوذ على شركة Sprint Corp في عام 2013، قد خطط أصلاً لشراء T-Mobile.

كان الهدف هو الاستحواذ على AT&T Inc و Verizon Communications Inc في الولايات المتحدة، لكن أُجبر ماسا سون على التخلي عن هذا الجهد وسط ضغوط من المنظمين. في غضون ذلك، تفوقت T-Mobile على Sprint كثالث أكبر شركة اتصالات في البلاد واستحوذت على منافستها الأصغر في العام الماضي، تاركة ماسا سون مع حصة 25٪ في الشركة الجديدة، وفق ما أوضحته "بلومبرغ".

قالت سوفت بنك ومقرها طوكيو في بيان اليوم الثلاثاء ، إنه بموجب اتفاقية المقايضة، تخطط دويتشه تليكوم لممارسة الخيارات الممنوحة بموجب صفقة 2020 للاستحواذ على حوالي 45 مليون سهم في T-Mobile، وإصدار 225 مليون سهم جديد لـ SoftBank في المقابل. وستحصل الشركة الألمانية بعد ذلك على حصة إضافية من T-Mobile بعد أن تكمل بيع الوحدة الهولندية.

في نهاية الصفقة، سينتهي المطاف بـ SoftBank حاصلة على 4.5٪ من شركة Deutsche Telekom وحوالي 3.3٪ من T-Mobile، والتي يمكن أن ترتفع إلى 6.9٪ بشرط تحقيق شركة الاتصالات الأميركية لإنجازات معينة.

في العام الماضي، قام ماسا سون بتفريغ جزء من ممتلكات المجموعة في T-Mobile في صفقة بقيمة 21 مليار دولار، ساعدت في دفع إعادة شراء قياسية لأسهم سوفت بنك الخاصة.

كما تعهدت الشركة اليابانية بتقديم 13.3 مليار دولار من أسهم T-Mobile لقرض هامشي بقيمة 4.38 مليار دولار. وقالت سوفت بنك في البيان إنها ستكون قادرة على استخدام أسهم Deutsche Telekom و T-Mobile كضمان "لأغراض التمويل والتحوط".

ستدعم إدارة دويتشه تليكوم تعيين مارسيلو كلور الرئيس التنفيذي للعمليات في سوفت بنك بمجلسها الإشرافي في الاجتماع العام السنوي المقبل. ويعمل كلور أيضًا كمدير في T-Mobile.