"سوفت بنك" تتخلص من أسهم بـ14 مليار دولار في عمالقة التكنولوجيا

باعت مجموعة سوفت بنك SoftBank Group Corp ما يقرب من 14 مليار دولار من أسهم شركات مدرجة في الربع الثاني من العام الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما باعته في الربع الأول، حيث تعمل الشركة على زيادة وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ومن المحتمل أن تكون الشركة قد جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من تصفية مساهماتها في فيسبوك، ومايكروسوفت، وألفابيت، وسيلزفورس، ونتفليكس، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وفقاً لحسابات بلومبرغ، وبناءً على البيانات التي كشفت عنها سوفت بنك في التقارير ربع السنوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

تظهر الأرقام أن حوالي 4 مليارات دولار أخرى جاءت من المبيعات الجزئية لحصصها في شركتي أوبر تكنولوجيز، ودور داش DoorDash Inc.

وتشير الطريقة الجديدة لمؤسس سوفت بنك ماسايوشي سون، المعروف بإحجامه عن جني الأموال من الاستثمارات، إلى شهية جديدة للتخارج لتمويل الوتيرة المتسارعة لعقد الصفقات في ذراعه الاستثمارية صندوق الرؤية Vision Fund، حيث ضخت الشركة 15 مليار دولار في الشركات الناشئة الخاصة في الربع الماضي وحده، جاء نصفها تقريباً من عائدات مبيعات الأسهم.

كما ضاعف سون حجم صندوق Vision 2 والذي تستثمر فيه سوفت بنك وحدها إلى 40 مليار دولار منذ نهاية مارس.

وكشفت سوفت بنك عن عدد الأسهم التي باعتها لكل شركة دون الكشف تحديداً عن المبلغ الذي حصلت عليه مقابل تلك المبيعات. فيما قدرت بلومبرغ الأموال التي حصلت عليها من خلال ضرب عدد الأسهم المباعة بمتوسط سعر كل سهم خلال الربع.

قامت SB Northstar، وهي وحدة تابعة لـ "سوفت بنك" تم إنشاؤها لتداول الأسهم العامة والمشتقات، ببيع 2.4 مليون سهم من شركة باي بال، و4.4 مليون سهم من شركة TSMC التايوانية – أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم - وحوالي 367000 سهم من شركة أمازون، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.37 مليار دولار.

تعمل الوحدة التابعة على تقليص محفظتها، حيث انخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية "عالية السيولة" إلى 13.6 مليار دولار اعتباراً من يونيو، من 22 مليار دولار في نهاية عام 2020.

بشكل منفصل، تخلص صندوق Vision مما يقرب من 5.6 مليون سهم في Guardant Health، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها كاليفورنيا، و23.4 مليون سهم من منصة العقارات الصينية على الإنترنت KE Holdings.