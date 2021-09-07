الكويت الوطني يصدر سندات غير مضمونة مقومة بالدولار

قرر بنك الكويت الوطني إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد ومقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامج البنك لإصدار أوراق مالية (سندات) عالمية متوسطة الأجل.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن عملية الإصدار تأتي بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات ذات العلاقة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، فيما يتولى 8 جهات القيام بدور مديري الإصدار المشتركين.

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وأفاد البنك بأن الأثر المالي للإصدار يتضمن تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، وتنويع مصادر التمويل.

وتابع: "سيتم إصدار تلك السندات بشكل غير مباشر من خلال شركة ذات غرض خاص (NBK SPC Limited) مُنشأة في مركز دبي المالي العالمي، علماً بأن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية".

ويقوم بدور المنسق العالمي للطرح كل من سيتي غروب، وجي بي مورغان، وشركة الوطني للاستثمار، وذلك بجانب قيامها بدور مديري الإصدار المشتركين أيضا.

وحسب البيان، تضم قائمة مديري الإصدار المشتركين الأخرين كل من (إتش إس بي سي بنك، ستاندرد تشارترد بنك، غولدمان ساكس إنترناشونال، ميرل لنش إنترناشونال، أم يو أف جي سيكيورتيز).