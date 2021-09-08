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زيادة مدة جلسة التداول في بورصة مصر عبر هذه الخطوة

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

زيادة مدة جلسة التداول في بورصة مصر عبر هذه الخطوة

لتصبح المدة 5 ساعات بعد التعديل

دبي - العربية.نت

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تناقش هيئة الرقابة المالية المصرية، مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لزيادة زمن جلسة التداول في البورصة المصرية لمدة نصف ساعة، وسط ترحيب من قبل مسؤولي الهيئة بالأمر.

وقالت مصادر إنه وفق المقترح تبدأ التعاملات في تمام الساعة 9:30 صباحا بدلا من 10 صباحا، وأن يكون الإغلاق في 2:30 ظهرا، وبذلك ترتفع ساعات التداول إلى 5 ساعات.

وأضافت المصادر، عقب اجتماع عقد ظهر الثلاثاء، برئاسة إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة، أن الهيئة تتجه للموافقة على هذا المقترح، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

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وأوضحت الوكالة الرسمية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مقترحات منها رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف، ووضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.

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