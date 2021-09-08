"بيتكوين" تتكبد خسارة موجعة في أعقاب تجربة السلفادور المضطربة

عانت بيتكوين من خسائر اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت وسط اعتماد السلفادور المضطرب لأكبر عملة مشفرة كعملة قانونية.

تم تداول بيتكوين بحوالي 47100 دولار صباحًا في سنغافورة، بعد أن تراجعت بنسبة تصل إلى 17٪ في اليوم السابق، قبل تقليص بعض الخسائر.

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واجتاحت عملية الهبوط أيضًا الرموز المشفرة المميزة مثل Ether و Dogecoin.

كانت تجربة السلفادور مع بيتكوين، التي تعد أكبر اختبار لفائدة العملة المشفرة الحقيقية للعالم، صعبة بسبب الثغرات التقنية في المحفظة الرقمية الرسمية، والتي بدا فيما بعد أنه تم حلها.

وقال الرئيس نجيب بوكيلة على تويتر، إن الدولة باتت تمتلك الآن 550 وحدة بيتكوين بعد شرائها عندما انخفض السعر.

تعتبر عمليات البيع يوم أمس الثلاثاء، أهم اختراق في الارتداد الذي رفع عملة بيتكوين بنسبة 75٪ تقريبًا منذ أواخر يوليو. وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 280 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمتتبع العملات المشفرة CoinGecko.

حدثت حوالي 3.7 مليار دولار من عمليات تصفية العملات المشفرة خلال نفس الفترة، وفقًا لموقع Bybt.com. ويحدث هذا عندما يتم إغلاق المراكز ذات الرافعة المالية من قبل البورصات لفشلها في تلبية متطلبات الهامش.

قال الملياردير مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital Holdings، إن سوق العملات المشفرة كانت تعمل بقوة خلال الأسابيع الثمانية الماضية وأصبحت في منطقة ذروة الشراء، مضيفاً أن "الاهتمام من المستثمرين الأفراد ارتفع على خلفية قفز المؤسسات الكبيرة على متن عربة العملات المشفرة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

جادل إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda Corp في مذكرة، بأن "أساسيات بيتكوين لا تزال سليمة، حيث تقوم الأسعار بتحديد نطاق تداول جديد بين مستويات 46000 و 53000 دولار.

وفي حين أن طرح السلفادور قد يكون سببًا لتقلبات عملة بيتكوين، يمكن أيضًا أن تلعب المتغيرات الأخرى دورًا في قطاع العملات المشفرة المشهور بالتقلب. على وجه الخصوص، يمثل احتمال خفض التحفيز من قبل الاحتياطي الفيدرالي تحديًا لأصول المضاربة مثل الرموز المشفرة.