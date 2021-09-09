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الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف النمو العالمي

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الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف النمو العالمي

تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

دبي - العربية.نت

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تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1788.11 دولار للأونصة ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1789.70 دولار للأوقية، بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية، نقلاً عن رويترز.

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وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الدعم السخي في الأعوام القادمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 23.88 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2256.69 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 971.49 دولار للأوقية وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.5% عند 975.17 دولار للأوقية.

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