الذهب يتراجع بفعل متانة الدولار وارتفاع الأسهم

نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1817.51 دولار للأونصة، بينما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1819.20 دولار.

مادة اعلانية

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، هاريش ف: "الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب... الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي".

وأضاف هاريش أن المستثمرين يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم مثل الذهب ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر.

وأثارت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للآمال توقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس/آب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 24.53 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1015.55 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2407.91 دولار.