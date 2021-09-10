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الذهب يتخطى 1800 دولار مجدداً بدعم من مخاطر النمو

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سبائك ذهب
سبائك ذهب
سعر الذهب

الذهب يتخطى 1800 دولار مجدداً بدعم من مخاطر النمو

قوة الدولار تبقيه في مسار التراجع الأسبوعي

رويترز

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تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، اليوم الجمعة، مدعوماً برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين لاستقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة). وبانخفاضه 1.4% منذ بداية الأسبوع، يتجه لأول خسارة له في خمسة أسابيع. وقد ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1802.10 دولار.

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قال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت، إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض الفائدة لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وتابع: "النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية".

وارتفعت الفضة 0.54% إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2% هذا الأسبوع، فيما صعد البلاتين 0.4% إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس بنزوله 4.2%.

أما البلاديوم فزاد 0.5% إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من 9% خلال الأسبوع.

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