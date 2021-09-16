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إجازة اليوم الوطني في "تداول السعودية"

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إجازة اليوم الوطني في "تداول السعودية"

يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 26 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" أن إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، سوف تكون يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، سعد آل حماد، قال إن عطلة اليوم الوطني ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

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