151 ريالاً السعر النهائي لطرح "العربية لخدمات الإنترنت" 

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة مورغان ستانلي السعودية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 13003% من إجمالي الأسهم المطروحة، وفق بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول".

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وانتهت الاثنين عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك في إطار الطرح العام لنحو 24 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل 20% من رأسمالها.

وحددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 136 ريالا و151 ريالا، ما يعني أن سعر الطرح وصل إلى الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبدأت عمليات تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر في 5 سبتمبر حتى يوم الاثنين 13 سبتمبر، ويبدأ اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام من 19 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 27 سبتمبر، على أن يتم رد الفائض في 29 سبتمبر.