بورصة مصر.. مؤشر "تميز" يتألق ويقفز 4.8% في أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية جيدة بدعم ارتفاع جميع المؤشرات التي تصدرها "تميز". وجاءت المكاسب مدعومة بمشتريات المستثمرين الأفراد خاصة المصريين.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.71% لتربح الأسهم نحو 5.17 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 721.15 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 726.32 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% فاقداً نحو 60 نقطة بعدما نزل من مستوى 11056 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 10996 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.87% مضيفاً نحو 68 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2366 نقطة إلى مستوى 2434 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.44% مضيفاً نحو 60 نقطة بعدما صعد من 13441 نقطة إلى مستوى 13501 نقطة.

في المقابل، نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.62% خاسراً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 4318 نقطة إلى نحو 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.1%، مضيفاً نحو 59 نقطة بعدما صعد من مستوى 2807 نقاط إلى مستوى 2866 نقطة. كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.87% رابحاً نحو 71 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3795 نقطة إلى نحو 3866 نقطة.

وسجل مؤشر "تميز" ارتفاعاً أسبوعياً قوياً بلغت نسبته 4.84%، مضيفاً نحو 194 نقطة بعدما صعد من مستوى 4008 نقاط إلى مستوى 4202 نقطة. كما صعد مؤشر السندات بنسبة 0.27% مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما صعد من مستوى 1095 نقطة إلى مستوى 1098 نقطة.