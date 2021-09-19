.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بدء تداول عقود الآجلة لـ3 أسهم جديدة في سوق دبي اليوم

  • الخط
متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي
سوق دبي

بدء تداول عقود الآجلة لـ3 أسهم جديدة في سوق دبي اليوم

لتصل إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية لـ11 شركة مدرجة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ سوق دبي المالي، اليوم الأحد، إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق وهي "دبي للاستثمار"، "سوق دبي المالي" و"شعاع كابيتال"، وذلك في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية.

وسوف ترفع العقود المرتقبة عدد العقود المتداولة في السوق إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية لـ11 شركة مدرجة، حيث تمتد آجال العقود إلى شهر وشهرين وثلاثة أشهر.

وتشهد سوق العقود المستقبلية اهتماماً متزايداً من قِبل المستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء، وقد بلغ إجمالي قيمة التداول عليها منذ إطلاقها في 18 أكتوبر الماضي 119 مليون درهم من خلال تداول 336 ألف عقد.

الإمارات تمنح "ماجد الفطيم" معاملة تفضيلية بعد توفير وظائف للمواطنين شركات اقتصاد الإمارات الإمارات تمنح "ماجد الفطيم" معاملة تفضيلية بعد توفير وظائف للمواطنين

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سوق دبي المالي" حسن السركال، في بيان سابق: "يعكس تسارع وتيرة توسع سوق العقود المستقبلية حرص سوق دبي المالي على توفير فرص متنوعة للمستثمرين، كما يلبي أيضاً الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على هذا المنتج في ظل سعيهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية بما يمكنهم من زيادة أحجام الصفقات ونسب العوائد".

ويُمكن للمستثمرين تداول عقود الأسهم المستقبلية في "سوق دبي المالي" من خلال 8 شركات وساطة وهي: "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية"، "الرمز كابيتال"، "الدولية للأوراق المالية"، "المجموعة المالية هيرميس" (الإمارات)، "مينا كورب للخدمات المالية"، "سيكو للوساطة المالية"، "الدار للأسهم والسندات" و"أرقام سيكيوريتيز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟ لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟
عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية
الأكثر قراءة
سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد