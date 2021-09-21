أسهم أوروبا تتعافى من أسوأ أداء في شهرين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أكبر انخفاض لها في شهرين، وذلك بدعم انحسار المخاوف بشأن تداعيات أزمة إيفرغراند الصينية، غير أن المكاسب حد منها القلق من أن تعلن بنوك مركزية كبرى عن تقليص التحفيز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

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وقادت أسهم شركات الإعلام والتعدين والطاقة المكاسب المبكرة، فيما انتعش مؤشر داكس الألماني من أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

ينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة في عدد من البنوك المركزية، منها مجلس الفيدرالي الأميركي، مع تنامي التوقعات بأن يشير بعضهم إلى استعداد لخفض التحفيز المرتبط بالجائحة على خلفية مؤشرات على ارتفاع مستمر للتضخم.