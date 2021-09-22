أسهم إيفرغراند المدرجة في فرانكفورت تقفز 15.1%

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع بعد أن قالت إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، في حين قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعا.

وقفزت أسهم إيفرغراند المدرجة في فرانكفورت 15.1% بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.

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قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسدد مدفوعات فوائد على سنداتها المحلية، مما هدأ من قلق المستثمرين بشأن تداعيات مشكلاتها المالية، نقلاً عن رويترز.

ومما دعم مؤشر السفر والترفيه، قفز سهم إنتين 8.2% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن كشفت شركة المقامرة البريطانية عن عرض استحواذ بقيمة 22.4 مليار دولار من درافت كينجز التي مقرها بوسطن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، مواصلا الانتعاش الذي حققه أمس الثلاثاء، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضا.