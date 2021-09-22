اتفاقية لتنظيم إصدار وتداول الأصول المشفرة في الإمارات

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تتيح إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات الطرح ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

مادة اعلانية

وستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية.

كما تتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية تقديم خدمات مهنية متميزة من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين، وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.

وستسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في دولة الإمارات.

وسيتبادل الطرفان أفضل الخبرات والممارسات المتعلقة بالمشروع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما، فضلاً عن تبادل الدعم الفني لتعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما، وذلك من خلال المؤتمرات والزيارات المشتركة التي تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بإدارة التحديات اليومية وتطوير الأنظمة المطبقة لدى كل منهما.