أكبر 4 عملات مشفرة تتكبد 88% من خسائر بـ 51 مليار دولار

سيطر اللون الأحمر على شاشات ومنصات تداول العملات الرقمية، وتكبدت السوق خسائر بلغت نحو 51 مليار دولار 24 ساعة فقط.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 2.6% خلال الساعات الماضية خاسرة نحو 51 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 1965.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى مستوى 1914.3 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 5.24% مقابل تراجع خلال الساعات الماضية بنسبة 3.14% حيث هوى سعرها من مستوى 44610 دولارات في تعاملات أمس إلى نحو 43207 دولارات في تعاملات اليوم. واستحوذت أكبر 4 عملات رقمية على نحو 88% من إجمالي خسائر السوق، بعدما تكبدت خسائر مجمعة تبلغ قيمتها 45.1 مليار دولار.

كما هوت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.66% خاسرة نحو 30.8 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 841.4 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 810.6 مليار دولار في تعاملات اليوم لتستحوذ على نحو 60.4% من إجمالي خسائر السوق خلال الساعات الماضية.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 7.5% مقابل تراجع خلال الساعات الماضية بنسبة 3% خاسرة نحو 96 دولارا، وذلك بعدما نزل سعرها من مستوى 3137 دولارا في تعاملات أمس إلى نحو 3041 دولارا في تعاملات اليوم.

كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 3% فاقدة نحو 11.3 مليار دولار وذلك بعدما تراجعت من مستوى 369 مليار دولار إلى نحو 357.7 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار، لكن ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 0.58% رابحة نحو 0.4 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 68.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 68.7 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وفيما جاءت عملة "كاردانو" في المركز الرابع، فقد سجلت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 11% مع تراجع بنسبة 0.93% خلال الساعات الماضية خاسرة نحو 0.02 دولار وذلك بعدما نزل سعرها من مستوى 2.13 دولار إلى نحو 2.11 دولار.. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 0.6% فاقدة نحو 0.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 68.1 مليار دولار إلى نحو 67.7 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الخامس بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 8.25% خاسرة نحو 12 دولارا، بعدما نزل سعرها من مستوى 381 دولارا في تعاملات أمس إلى نحو 369 دولارا في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 4% فاقدة نحو 2.6 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 64.3 مليار دولار إلى نحو 61.7 مليار دولار.