أغلب بورصات الخليج تغلق على ارتفاع ودبي تتراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس على ارتفاع مواصلة مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه وأغلق على تراجع.

وقال وائل مكارم محلل الأسواق لدى إكسنس، إن المعنويات الإيجابية هيمنت على السوق بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

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وأضاف أن المركزي الأميركي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير أمس الأربعاء، وألمح إلى أن تقليص برنامج شراء الأصول قد يبدأ قريبا دون تحديد موعد بعينه.

وتراجعت أسعار النفط لكنها ظلت متجاوزة 75 دولارا للبرميل بعد تزايد الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مع استمرار ما يواجهه الإنتاج من خليج المكسيك من عراقيل بسبب تبعات إعصارين ضربا المنطقة.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس إن أوبك+ تعمل على الإبقاء على أسعار الخام قرب 70 دولارا للبرميل بينما يتعافى الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، مدفوعا بصعود 0.7 % لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، وبارتفاع 1% لسهم مجموعة اتصالات الإماراتية.

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، إنه سيبدأ تدريجيا في سحب إجراءات تحفيز طرحت العام الماضي للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وذكر البنك أن نسبة 15 % من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2 % متأثرا بهبوط 0.8 % في سهم بنك دبي الإسلامي. لكن سهم إعمار العقارية ارتفع 2.4 % بعد أن أعاد مؤسس الشركة إطلاق عرض للاستحواذ الجزئي على الشركة لسحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وفقا لبيان صدر اليوم.

جاء العرض بعد سنوات من التراجع في سوق العقارات في دبي والتي تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وزاد المؤشر القطري 0.6 % مع ارتفاع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات اثنين %. والبورصة السعودية مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 %. وأظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار الأميركي متعددة الشرائح اليوم.



وفيما يلي إغلاق البورصات العربية:

أبوظبي زاد المؤشر 0.6 % إلى 7825 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.2 % إلى 2840 نقطة

قطر تقدم المؤشر 0.6 % إلى 11241 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.4 % إلى 10642 نقطة

البحرين صعد المؤشر 0.6 % إلى 1702 نقطة

سلطنة عمان تقدم المؤشر 0.3 % إلى 3927 نقطة

الكويت زاد المؤشر 0.5 % إلى 7517 نقطة