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ارتفاع معظم بورصات الخليج مدفوعة بصعود النفط

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متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي
أسواق الخليج

ارتفاع معظم بورصات الخليج مدفوعة بصعود النفط

سوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم بسبب عطلة اليوم الوطني السعودي الـ91

دبي - العربية.نت

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس، مع صعود أسعار النفط بعد تزايد الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشر أبوظبي انخفض مخالفا الاتجاه.

وتلقت أسواق النفط دفعة أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرغراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2% ليواصل مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، وارتفع سهم إعمار العقارية 0.7%، فيما صعدت داماك العقارية 2.4%، نقلاً عن رويترز.

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وسيعيد مؤسس شركة داماك العقارية إطلاق عرض للاستحواذ الجزئي على الشركة لسحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأربعاء إن هيئة الأوراق المالية والسلع وقعت اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي تهدف لتنظيم طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.1%، متأثرا بهبوط 0.7% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.

وزاد المؤشر القطري 0.4% مع ارتفاع صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1%.

وسوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم بسبب عطلة اليوم الوطني السعودي الـ91.

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