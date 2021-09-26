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ضغوط على بورصات الخليج.. هذه الأسواق تغلق متراجعة

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سوق أبوظبي
سوق أبوظبي
أسواق الخليج

ضغوط على بورصات الخليج.. هذه الأسواق تغلق متراجعة

سوق أبوظبي انخفض 0.6% ودبي 0.3%

رويترز

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أغلقت أسهم السعودية وقطر على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بأسهم شركات البتروكيماويات والمصارف في حين تراجعت بقية الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.7% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.5% وصعود سهم مصرف الراجحي 0.7%.

وصعد المؤشر القطري 0.7% مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مدعوما بزيادة بنسبة 2.1% في سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات وبارتفاع بنسبة 2.3% في سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

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وتراجع مؤشر دبي 0.3% مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية 1.2% وشركة إعمار مولز التابعة لها بنسبة 1.6%.

وبعد الإغلاق قالت إعمار مولز إن رئيسها وعضو مجلس إدارتها محمد الحسيني استقال من الشركة.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت إعمار العقارية عن خطة لشراء حصص الأقلية في إعمار مولز ووقف إدراج سهمها في البورصة بحلول نهاية العام.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.1% مع ارتفاع سهم شركة الشرقية للدخان 3.1%.

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