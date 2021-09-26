ضغوط على بورصات الخليج.. هذه الأسواق تغلق متراجعة

أغلقت أسهم السعودية وقطر على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بأسهم شركات البتروكيماويات والمصارف في حين تراجعت بقية الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.7% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.5% وصعود سهم مصرف الراجحي 0.7%.

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وصعد المؤشر القطري 0.7% مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مدعوما بزيادة بنسبة 2.1% في سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات وبارتفاع بنسبة 2.3% في سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3% مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية 1.2% وشركة إعمار مولز التابعة لها بنسبة 1.6%.

وبعد الإغلاق قالت إعمار مولز إن رئيسها وعضو مجلس إدارتها محمد الحسيني استقال من الشركة.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت إعمار العقارية عن خطة لشراء حصص الأقلية في إعمار مولز ووقف إدراج سهمها في البورصة بحلول نهاية العام.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.1% مع ارتفاع سهم شركة الشرقية للدخان 3.1%.