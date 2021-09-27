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إطلاق سراح ابنة مؤسس "هواوي" يقفز بأسهم HSBC في هونغ كونغ

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HSBC
بنك HSBC
هواوي

إطلاق سراح ابنة مؤسس "هواوي" يقفز بأسهم HSBC في هونغ كونغ

رويترز

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ارتفعت أسهم بنك HSBC المدرجة في هونغ كونغ بأكبر قدر في أربعة أشهر، اليوم الاثنين، حيث عزز الإفراج عن مسؤولة تنفيذية في شركة الاتصالات هواوي الآمال في أن يستفيد البنك العالمي من تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وصلت مديرة الشؤون المالية لشركة هواوي منغ وانزهو إلى الصين يوم السبت، منهية معركة التسليم التي دامت ثلاث سنوات تقريبًا في الولايات المتحدة، وهو نفس اليوم الذي عاد فيه كنديان احتجزتهما بكين لأكثر من 1000 يوم إلى وطنهما.

سُمح لابنة مؤسس شركة هواوي، رين زينغفي، بالعودة إلى الديار بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين الأميركيين يوم الجمعة، بشأن تهم الاحتيال بزعم تضليل HSBC في عام 2013 حول المعاملات التجارية لشركة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في إيران.

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ارتفع سهم HSBC بنحو 3.5% إلى 41.10 دولار في هونغ كونغ، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال اليوم منذ 28 مايو. وكان البنك ثاني أكبر الرابحين على مؤشر Hang Seng.

كانت أزمة التسليم مصدرًا رئيسيًا للخلاف بين بكين وواشنطن، حيث أشار المسؤولون الصينيون إلى أنه يجب إسقاط القضية للمساعدة في إنهاء الجمود الدبلوماسي.

ويفتح الاتفاق وابلاً من الانتقادات في وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، من قبل صقور واشنطن الذين يجادلون بأن إدارته تستسلم للصين، وإحدى شركاتها الكبرى في قلب التنافس التكنولوجي العالمي بين البلدين.

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