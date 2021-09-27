"تداول السعودية" تضيف 7 أسهم إلى مؤشراتها

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وقال "تداول السعودية"، في بيان لها، إنه سيتم إضافة أسهم 7 شركات إلى مؤشرات السوق، وذلك بإضافة الشركة العربية للأنابيب، إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المواد الأساسية، وإضافة شركة التنمية الغذائية، لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إنتاج الأغذية.

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وأضافت أنه سيتم إضافة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية وشركة مجمع المركز الكندي الطبي العام، وشركة بنان العقارية، وشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، بالإضافة إلى شركة توزيع الغاز الطبيعي، إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

وقررت "تداول السعودية"، استبعاد أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع التأمين.