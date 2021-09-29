"أنعام القابضة" تبيع أراضي مشروع الجوف بـ85 مليون ريال

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة"، عن توقيع عقد بيع أراضي مشروع الجوف والذي يتكون من 55 قطعة أرض بقيمة 85 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الأراضي بلغت مساحتها 100 مليون متر مربع، ويتكون من 55 قطعة، كما تتضمن عملية البيع جميع المعدات والآلات والمباني والسيارات الموجودة في المشروع.

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وأضافت أن الشروط الرئيسية للصفقة تتضمن دفع 25 مليون ريال عند توقيع اتفاقية البيع، ودفع 35 مليون ريال بعد أسبوع من توقيع اتفاقية البيع، ودفع 15 مليون بعد مدة شهر من تاريخ توقيع اتفاقية البيع، بالإضافة إلى دفع 5 ملايين بعد مدة 3 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية البيع، ودفع 5 ملايين بعد مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية البيع.

وتضمنت الشروط أن يخسر المشتري وهو خالد مصطفى محمد منعم، الدفعة المقدمة في حالة التخلف عن السداد لأي دفعة.

وقالت "أنعام القابضة" إن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 63.07 مليون ريال.

وأضافت أن أسباب الصفقة هو دعم الخطط الاستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى التخارج من القطاع الزراعي، والتركيز على الدخول والاستثمار في قطاعات أخرى تحقق عوائد مستدامة ومتنوعة لمساهمي الشركة.

وذكرت "أنعام القابضة" أنه سيكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للربع الثالث للشركة فور إتمام عملية البيع، ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح الرأسمالية نظير بيع أراضي المشروع ما قيمته 21.92 مليون ريال.

وأضافت أنها ستحقق صافي تدفقات نقدية بمبلغ 85 مليون ريال، مما سيدعم الشركة في نمو أعمالها المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تساهم عملية البيع بتخفيض مصاريف الاستهلاك بمبلغ 4 ملايين ريال.

وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل خطط الشركة المستقبلية والتي تهدف إلى الدخول في قطاعات أخرى تساهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة.

وأوضحت أنه هذه الخطوة تعد أحد النتائج الإيجابية المثمرة التي عملت الشركة عليها للتخارج من القطاع الزراعي والتركيز على استراتيجيتها للدخول في قطاعات أخرى، وسوف تساعد عملية البيع في تمويل جزء من خطط الشركة المستقبلية.

كانت شركة "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق اليوم الأربعاء وذلك حتى نهاية جلسة التداول، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وذكر البيان أنه سيتم استئناف تداول السهم يوم غد الخميس 30 سبتمبر.