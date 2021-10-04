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اكتتاب أكوا باور.. تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل فرد

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سوق السعودية

اكتتاب أكوا باور.. تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل فرد

مشاركة 1.35 مليون فرد في الطرح العام ضخوا 9 مليارات ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" إتمام عملية الطرح لفئه الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.02197% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 81.199.299 سهم تمثل 11.1% من رأس المال خصص 90%، منها للجهات المشاركة و10%، للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021م، وانتهت يوم الجمعة 1 اكتوبر 2021، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 8.119.929 سهم بنسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 56 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

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وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1.35 مليون فرد وبتغطية بنسبة بلغت 1989.96%، وإجمالي طلبات بقيمة 9.048.682.160 ريال.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2021م.

يذكر أنه قد تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال، وضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات، فيما ضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.

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