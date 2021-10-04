.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رويترز: الإمارات تستهدف جمع 3 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية

  • الخط
اقتصاد الإمارات

رويترز: الإمارات تستهدف جمع 3 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية

السندات سيتم طرحها على 3 شرائح مختلفة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة حكومية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإماراتية عينت بنوكا منها سيتي وبنك أوف أميركا وأبوظبي الأول وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد، لإصدار سندات دولارية تضم شرائح لآجال 10 و20 و40 عاماً.

وتوقعت المصادر، أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية حوالي 3 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح.

وكانت الوكالة قالت أمس الأحد، إن حكومة الإمارات ستبدأ تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع، إذ لم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل.

وأصدرت الحكومة الاتحادية قانونًا في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج أيضًا لإصدار سندات مقومة بالدرهم، وهو هدف طالما تمسكت به السلطات لتعميق الأسواق المالية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
باحث تركي: بعد أردوغان سيختفي حزب العدالة والتنمية باحث تركي: بعد أردوغان سيختفي حزب العدالة والتنمية
أميركي من أصل لبناني تابع من سريره منحه نوبل بالطب أميركي من أصل لبناني تابع من سريره منحه نوبل بالطب
الأكثر قراءة
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
قبل أن تذهب
إنشاء إقليم البصرة المستقل يسيطر على الدعاية الانتخابية
إنشاء إقليم البصرة المستقل يسيطر على الدعاية الانتخابية
اكتشف المزيد