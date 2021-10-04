رويترز: الإمارات تستهدف جمع 3 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة حكومية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإماراتية عينت بنوكا منها سيتي وبنك أوف أميركا وأبوظبي الأول وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد، لإصدار سندات دولارية تضم شرائح لآجال 10 و20 و40 عاماً.

وتوقعت المصادر، أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية حوالي 3 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح.

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وكانت الوكالة قالت أمس الأحد، إن حكومة الإمارات ستبدأ تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع، إذ لم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل.

وأصدرت الحكومة الاتحادية قانونًا في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج أيضًا لإصدار سندات مقومة بالدرهم، وهو هدف طالما تمسكت به السلطات لتعميق الأسواق المالية في البلاد.