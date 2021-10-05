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أزمة الديون تهدد مطورين عقاريين جددا بعد تعثر "إيفرغراند"

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الأسواق العالمية

أزمة الديون تهدد مطورين عقاريين جددا بعد تعثر "إيفرغراند"

شركة Fantasia Holdings فشلت في سداد ديون مستحقة بقيمة 206 ملايين دولار

دبي - العربية.نت

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بعد تعثر إيفرغراند الصينية، امتدت أزمة الديون لتصل إلى مطور عقاري آخر هو شركة Fantasia Holdings بعد فشل الشركة في سداد ديون مستحقة بـ 206 ملايين دولار .

وفقدت سندات الشركة المقومة بالدولار نحو نصف قيمتها السوقية في عمليات بيع ضخمة يوم أمس.

وفي مؤشر على اتساع أزمة الديون، خفّضت وكالة فيتش تصنيف Sinic Holdings من CCC إلى C بسبب عدم اليقين، بشأن قدرتها على سداد استحقاق سندات بقيمة 246 مليون دولار المستحقة في 18 أكتوبر.

تعليق تداول أسهم "إيفرغراند" الصينية في بورصة هونغ كونغ أسواق المال الأسواق العالمية تعليق تداول أسهم "إيفرغراند" الصينية في بورصة هونغ كونغ

وتوقف تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند في هونغ كونغ، مما أثار قلق الأسواق من انتشار عدوى انهيارها.

وقالت إيفرغراند إنها طلبت وقف التداول، انتظارا لإعلان صفقة كبيرة، في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرغراند بروبرتي سيرفيسيز إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرغراند على اقتصاد الصين الهش بالفعل مما يعطل النمو العالمي.

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