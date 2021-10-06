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أسهم أوروبا تهبط بفعل القلق حيال التضخم مع صعود النفط

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط بفعل القلق حيال التضخم مع صعود النفط

وسط تحول المستثمرين من أسهم التكنولوجيا عالية النمو إلى أسهم البنوك

رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إذ كثف ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال ارتفاع التضخم، فيما تحول المستثمرون من أسهم التكنولوجيا عالية النمو إلى أسهم البنوك.

وبعد ارتفاعه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2%، مع تراجع قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2%.

ونزلت أسهم البنوك 0.1%، لكنها كانت الأقل خسارة على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة، إذ زادت عوائد السندات وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

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وارتفعت أسعار الخام الأميركي الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وصعدت أسعار خام برنت أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، الاثنين الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام غرب تكساس في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. كان مرتفعا 0.53% بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام برنت 0.8% أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

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