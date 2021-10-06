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وول ستريت تهبط بأكثر من 1% بفعل مخاوف التضخم

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وول ستريت

وول ستريت تهبط بأكثر من 1% بفعل مخاوف التضخم

فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من ارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت

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عمقت بورصة وول ستريت خسائرها في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوزت خسائر المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 نسبة تراجع 1%.

وذلك بعد أن فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد أن فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من ارتفاع التضخم، في حين غذى مسح أظهر ارتفاعا قويا في الوظائف بالقطاع الخاص الشهر الماضي القلق من تقليص التحفيز النقدي في وقت أقرب من المتوقع.

وعند الفتح، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.71 نقطة بما يعادل 0.34% إلى 34198.96 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.15 نقطة أو 0.60% إلى 4319.57 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.38 نقطة أو 1% إلى 14289.45 نقطة، قبل تعميق خسائر المؤشرات، وفقاً لرويترز.

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