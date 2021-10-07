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بيتكوين تتخطى 55 ألف دولار مجدداً.. قفزة بـ7% في يوم واحد

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تتخطى 55 ألف دولار مجدداً.. قفزة بـ7% في يوم واحد

بيتكوين مرتفعة 13% هذا الأسبوع و87% هذا العام

دبي - العربية.نت

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صعدت عملة بيتكوين المشفرة أمس الأربعاء، لتتجاوز 55000 دولار وتصل إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو.

وتراجعت المخاوف التنظيمية هذا الأسبوع بعد أن قالت كل من وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إنه ليس لديهما خطط لفرض قيود على تداول العملات المشفرة.

تم تداول العملة المشفرة الأشهر، على ارتفاع بنسبة 7.6% عند 54873.02 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics. وارتفعت عملة إيثر التي تحتل المرتبة الثانية أيضًا بنسبة 2.8% إلى 3575.73 دولار.

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صعدت بيتكوين إلى 55499 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وهي مرتفعة بنسبة 13% هذا الأسبوع وحده و87% لهذا العام.

يأتي الارتفاع وسط سلسلة من التطورات الصغيرة في واشنطن العاصمة، والتي وفرت بعض الراحة للمستثمرين المؤسسيين الحريصين على القفز إلى سفينة العملات المشفرة.

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