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نيكاي الياباني يصعد بعد 8 أيام من الخسائر

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بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي الياباني يصعد بعد 8 أيام من الخسائر

مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أخفق في الحفاظ على المكاسب

طوكيو - رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس بعد 8 جلسات متتالية من الخسائر، إذ قدمت مؤشرات على التقدم في مفاوضات سياسية أميركية بشأن سقف الديون حافزا لاقتناص الصفقات، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أخفق في الحفاظ على المكاسب.

أعاد المستثمرون شراء الأسهم المتضررة التي تكبدت خسائر مؤخرا بسبب مخاوف من أن البنوك المركزية قد تخفض التحفيز بشكل أسرع من المتوقع في ظل تزايد المخاوف حيال ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.

وزاد نيكاي 0.54% إلى 27678.21 نقطة، لكن توبكس لم يتمكن من الإبقاء على المكاسب السابقة، ليغلق على انخفاض 0.12% عند 1939.62 نقطة، مسجلاً تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ 2012.

وفاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية 3 إلى 2، مما يشير أيضا إلى هشاشة المعنويات بالسوق.

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