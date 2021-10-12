سهم "أكوا باور" يتراجع 1.6% في ثاني أيام تداولاته

تراجع سهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" بنسبة 1.65% ما يعادل 1.2 ريال عند سعر 71.5 ريال في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لتداوله في سوق الأسهم السعودية.

وبلغت قيمة التداولات على السهم في تلك الأثناء 2.15 مليار ريال عبر التداول على 29.39 مليون سهم، ليتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة وكمية التداول.

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كان السهم قد أغلق أمس عند 72.8 ريال، وبلغت قيمة التداولات عليه 631.25 مليون ريال، بعد أن ارتفع بالنسبة القصوى 30%.

وتطبق حدود التذبذب السعرية اليومية 30% هبوطا وارتفاعا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% هبوطا وارتفاعا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% هبوطا وارتفاعا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.35% ما يعادل 39.99 نقطة عند مستوى 11552.1 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.03 مليار ريال بعد التداول على 132.15 مليون سهم.

كانت أكوا باور قد طرحت أسهمها الأسبوع الحالي، بإجمالي متحصلات من الطرح نحو 4.547 مليار ريال، سيخصص منها نحو 160 مليون ريال لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح، ليبلغ صافي المتحصلات نحو 4.387 مليار ريال ستقوم الشركة بالاحتفاظ بها وتنوي استخدام 70% من المتحصلات لتمويل مساهمتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية، كما ستقوم باستخدام نسبة الـ30% المتبقية لأغراض مؤسسية عامة.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي تم طرحها 81.199 مليون سهم تمثل نسبة 11.1% من رأس المال للشركة بعد زيادة رأس المال، والتي تمثل ما نسبته 12.6% من رأس المال قبل الزيادة.