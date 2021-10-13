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أسهم اليابان تهبط مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تهبط مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

أسهم شركات الشحن انخفضت 3.27%

طوكيو – رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، في حين تصدر سهم جيه.فرونت ريتيلنج التي تدير متاجر متعددة الأقسام الأسهم الرابحة في قطاع التجزئة بعد تحقيق أرباح قوية بدعم آمال في إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.32% ليغلق عند 28140.28 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1973.83 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الشحن 3.27%، بينما نزل مؤشر قطاع شركات صناعة الصلب 1.6%.

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كما انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات بعدما تراجعت مثيلاتها الأميركية إلى أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر.

ونزل سهم سكرين هولدنجز 2.88% في حين نزل سهم شين-إيتسو كميكال 1.55%.

وصعد سهم توهو للإنتاج السينمائي 3.91% بعد إعلانها تحقيق قفزة في الأرباح بفضل إعادة فتح دور العرض ونجاح فيلمها للرسوم المتحركة "بيل".

وقفز سهم جيه.فرونت ريتيلنج 8.55% بعدما عادت لتسجيل صافي ربح في الربع المنتهي في أغسطس/آب بعدما تكبدت خسائر على مدى ربعين.

وارتفع سهم إستان ميتسوكوشي هولدنجز 3.62%، وصعد سهم إتش2 أو ريتيلنج 2.11% وزاد سهم تاكاشيمايا 1.3% حتى بعد خفض الشركة لتوقعاتها السنوية بسبب ضعف الطلب.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم نيبون بينت 7.13% بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح بفعل زيادة التكاليف، فضلا عن تباطؤ المبيعات لشركات صناعة السيارات التي خفضت الإنتاج بفعل نقص الرقائق.

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