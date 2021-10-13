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البنك الإسلامي للتنمية يسوق صكوكاً بحصيلة متوقعة 1.5 مليار دولار

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البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
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البنك الإسلامي للتنمية يسوق صكوكاً بحصيلة متوقعة 1.5 مليار دولار

الأصول التشغيلية للبنك تتجاوز 16 مليار دولار

رويترز

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أظهرت وثيقة أن البنك الإسلامي للتنمية يسوق صكوكا دولارية لأجل خمس سنوات عند حوالي 27 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الصفقة 1.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق، عين البنك الإسلامي للتنمية بنك كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وجي.بي مورغان، وكيه.إف.إتش كابيتال، وناتيكسيس، وإس.إم.بي.سي نيكو، وستاندارد تشارترد من أجل إصدار السندات.

والبنك الإسلامي للتنمية بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات أسواق المال بنوك البنك الإسلامي للتنمية يعين بنوكا لإصدار سندات مدتها خمس سنوات

ويتواجد المقر الرئيسي للبنك في جدة، بالمملكة العربية السعودية وله مراكز رئيسية في المغرب وماليزيا وكازاخستان والسنغال، ومكاتب وسيطة في مصر وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا.

وتتجاوز الأصول التشغيلية للبنك الإسلامي للتنمية 16 مليار دولار، فيما تبلغ رؤوس أموال مكتتب بها 70 مليار دولار، حسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.

وتتركز أنشطة البنك على بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إضافة قيمة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة.

كما يركز البنك على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية في العالم، من خلال تعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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