اليوم.. بدء اكتتاب "فرتيجلوب" بسعر يتراوح بين 2.45 و2.65 درهم للسهم

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، المتخصصة في مجال الأسمدة التّابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي"، اليوم عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك مع بدء الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت الشركة، إنه تم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 مليار و22 مليار درهم.

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وكانت "فرتيجلوب" قد وقعت اتفاقية مع ثلاث مؤسسات استثمارية محلية وعالمية للاستثمار في الطرح، وقامت برفع توقعاتها لتوزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 والعام المالي 2022، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

ومن المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 20 أكتوبر الحالي، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

وتبدأ اليوم فترة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي ، وتستمر حتى يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري لشريحة الأفراد وغيرهم من المستثمرين في دولة الإمارات، ولغاية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري بالنسبة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ووقعت "فرتيجلوب" اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من "صندوق أبوظبي للتقاعد"، وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة "جي آي سي"، بالإضافة إلى "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم (231 مليون دولار).

وأعلنت "فرتيجلوب" عن تعيين جيف أوبن، مؤسس "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز"، عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

وتماشياً مع بيئة السّوق الإيجابية، قامت "فرتيجلوب" برفع توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دفع توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2022 عن نصف العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، ودفع النصف الأول والثاني من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 في شهري أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي.

ويأتي الطرح العام لشركة "فرتيجلوب" بعد نجاح الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر"، والتي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر الجاري، حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 31 مرة وتخطى الطلب على الأسهم 127 مليار دولار.

وبهذه المناسبة قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب، سلطان بن أحمد الجابر: "استقطب الاكتتاب العام الأولي لشركة فرتيجلوب اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نية الطرح، ويسعدنا أن نوفر للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة مميزة للمشاركة في مسيرة النمو التي تشهدها الشركة".

وأضاف الجابر: "كلنا ثقة بأن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات أدنوك وفرتيجلوب، كما أنه يسهم بدور مهم في نمو وتطور أسواق المال في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للنمو الاقتصادي المستدام ووثيقة مبادئ الخمسين".

وأوضح أن "فرتيجلوب" تمتلك العديد من المزايا التي تمكنها من القيام بدور محوري في مجال الأمن الغذائي الذي تزداد أهميته بالنسبة للعالم، وكذلك الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها اقتصاد الهيدروجين الناشئ.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في "فرتيجلوب" التي تعتبر أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، بالإضافة لتمتعها بالعديد من المزايا التي تؤهلها للنموّ على المدى الطويل، وإمكانية دفع توزيعات أرباح مستقبلية جاذبة مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة وانخفاض تكاليف صيانة أصولها الرأسمالية وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية.

وتدعم القدرة الإنتاجية للشركة قاعدة من الأصول الحديثة، وإمكانات عالمية للتخزين والتوزيع بفضل البنية التحتية التي تتيح الوصول المباشر إلى أهم ستة موانئ للتصدير على البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، والخليج العربي.

وبصفتها رائدة في مجال تجارة الأمونيا وتطوير إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تتمتع "فرتيجلوب" بمميزات مهمة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون، وهي منُتج حامل للهيدروجين ومصدر للوقود النظيف يتزايد الطلب عليه في ظل التحول في مجال الطاقة.

ويتيح الطرح العام للمستثمرين فرص الاستفادة من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في العديد من المجالات، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون والمتوقع أن يشهد الطلب العالمي عليها زيادة كبيرة تقدّر بحوالي 26 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 40 مليون طن في عام 2035. ومؤخراً، قامت أدنوك و"فرتيجلوب" ببيع شحنات من الأمونيا منخفضة الكربون "الزرقاء" لثلاثة عملاء في اليابان.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.