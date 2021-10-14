الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 9 أيام

انخفض الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، وبلغ أدنى مستوى في تسعة أيام متراجعا عن الصعود الذي سجله في الآونة الأخيرة، في حين صعد الجنيه الإسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي.

وصعد الدولار في سبتمبر ومنذ بداية أكتوبر بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيشدد السياسة النقدية أسرع من المتوقع، لكنه تراجع متخليا عن مكاسبه الأخيرة حتى بعدما أكد محضر اجتماع المركزي الأميركي لسبتمبر أن تقليص إجراءات التحفيز سيبدأ على الأرجح هذا العام.

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نزل مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم إلى 93.994، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أكتوبر. وبلغ الدولار أعلى مستوياته خلال عام عند 94.563 يوم الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.16105 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى في تسعة أيام.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% مقابل العملة الأميركية إلى 0.74055 دولار أميركي. وتجاهلت العملة بيانات كشفت عن تراجع في عدد الوظائف، فيما يراهن المستثمرون على تعاف سريع منذ تخفيف إجراءات الإغلاق.

وزاد الدولار النيوزيلاندي 0.5% إلى 0.7001 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ونصف الأسبوع.

وصعد الفرنك السويسري بنحو 0.2% مقابل اليورو وسجل أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل العملة الأوروبية.

وعوضت الليرة التركية بعض خسائرها وصعدت من مستويات متدنية على نحو قياسي بعدما عزل الرئيسي رجب طيب أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين نحو 57570 دولارا، وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة عند 58550 دولارا.