الذهب يرتفع لأعلى مستوياته منذ شهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوي لها منذ نحو شهر اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.27 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر/أيلول عند 1797.31 دولار، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1797.90 دولار.

مادة اعلانية

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات اليوم.

ووصف المحلل المستقل روس نورمان، ارتفاع سعر الذهب بأنه "بناء"، لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولارا قبل أي تحرك كبير آخر لأعلى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.6% إلى 1036.52 دولار، بينما زاد البلاديوم 3.7% إلى 2184.26 دولار.