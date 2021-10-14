مستثمر استراتيجي يطلب 10% من طرح "إي فاينانس" المصرية

تقدم مستثمر استراتيجي بطلب إلى مديري طرح شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية القابضة" بالبورصة المصرية للاستحواذ على حصة لا تقل عن 10% من إجمالي النسبة التي طرحتها الشركة من رأسمالها.

وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.78 مليون سهم تمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلًا من 16% تضمنتها نشرة الطرح.

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وقالت مصادر قريبة الصلة بعملية الطرح، إن تزايد الإقبال بشكل ملحوظ على الاكتتاب العام جاء نتيجة تحديد السعر النهائي للسهم بقيمة 13.98 جنيه، وفقا لما نقلته صحيفة البورصة المصرية.

وذكرت المصادر أن البنوك الحكومية المساهمة في الشركة اكتتبت في عمليات زيادة رأسمالها نتيجة توقعها لنمو قوي مستقبلًا للشركة خلال السنوات المقبلة.

وسجلت طلبات الاكتتاب في الطرح العام لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية"، نحو 112.5 مليون سهم، وهو ما يغطي الأسهم المعروضة على شاشات "OPR" لسوق الصفقات في البورصة المصرية بمعدل 4.54 مرة خلال 4 أيام من فتح باب الاكتتاب، والمقرر غلقه يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر الجاري، ويبدأ تداول السهم بالبورصة في اليوم التالي.

ويبلغ عدد الأسهم في شريحة الطرح العام 25.7 مليون سهم. وتم إغلاق الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص قبل يومين، وشهد إقبالًا كبيرًا من مستثمري المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة وصناديق الاستثمار، ما دفع الشركة لطلب زيادة الحصة المطروحة من الأسهم. وكشفت عملية بناء سجل الأوامر في الطرح الخاص، عن السعر النهائي لطرح أسهم إي فاينانس عند 13.98 جنيه للسهم، بالقرب من الحد الأعلى للمدى السعري، وفقًا لنشرة الطرح.