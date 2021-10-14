.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مستثمر استراتيجي يطلب 10% من طرح "إي فاينانس" المصرية

  • الخط
إي فاينانس مناسبة
إي فاينانس
البورصة المصرية

مستثمر استراتيجي يطلب 10% من طرح "إي فاينانس" المصرية

سجلت طلبات الاكتتاب في الطرح العام نحو 112.5 مليون سهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقدم مستثمر استراتيجي بطلب إلى مديري طرح شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية القابضة" بالبورصة المصرية للاستحواذ على حصة لا تقل عن 10% من إجمالي النسبة التي طرحتها الشركة من رأسمالها.

وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.78 مليون سهم تمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلًا من 16% تضمنتها نشرة الطرح.

وقالت مصادر قريبة الصلة بعملية الطرح، إن تزايد الإقبال بشكل ملحوظ على الاكتتاب العام جاء نتيجة تحديد السعر النهائي للسهم بقيمة 13.98 جنيه، وفقا لما نقلته صحيفة البورصة المصرية.

"إي فاينانس" المصرية ترفع نسبة شريحة الطرح الخاص بفضل إقبال قوي أسواق المال البورصة المصرية "إي فاينانس" المصرية ترفع نسبة شريحة الطرح الخاص بفضل إقبال قوي

وذكرت المصادر أن البنوك الحكومية المساهمة في الشركة اكتتبت في عمليات زيادة رأسمالها نتيجة توقعها لنمو قوي مستقبلًا للشركة خلال السنوات المقبلة.

وسجلت طلبات الاكتتاب في الطرح العام لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية"، نحو 112.5 مليون سهم، وهو ما يغطي الأسهم المعروضة على شاشات "OPR" لسوق الصفقات في البورصة المصرية بمعدل 4.54 مرة خلال 4 أيام من فتح باب الاكتتاب، والمقرر غلقه يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر الجاري، ويبدأ تداول السهم بالبورصة في اليوم التالي.

ويبلغ عدد الأسهم في شريحة الطرح العام 25.7 مليون سهم. وتم إغلاق الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص قبل يومين، وشهد إقبالًا كبيرًا من مستثمري المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة وصناديق الاستثمار، ما دفع الشركة لطلب زيادة الحصة المطروحة من الأسهم. وكشفت عملية بناء سجل الأوامر في الطرح الخاص، عن السعر النهائي لطرح أسهم إي فاينانس عند 13.98 جنيه للسهم، بالقرب من الحد الأعلى للمدى السعري، وفقًا لنشرة الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدقوا ماذا فعل لن تصدقوا ماذا فعل "زووم" بالناس!.. إليكم التفاصيل
تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد